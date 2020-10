Nove positivi nell’Az. Sarà il prossimo avversario del Napoli in Europa (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Covid-19 colpisce anche l’AZ, avversaria del Napoli in Europa League. Il club olandese ha infatti comunicato la positività di sei calciatori (di cui due della formazione Primavera e quattro della prima squadra) e tre dipendenti. La società per privacy non ha rivelato i nomi. Le persone in questione sono già in isolamento. C’è ovviamente grande apprensione dal momento che la formazione olandese dovrebbe incontrare il Napoli giovedì alle 18.55 nella gara d’esordio del girone F di Europa League. Ma la sfida non è al momento a rischio dal momento che le le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori (di cui due portieri) per la regolare disputa del match. Nelle prossime ore i calciatori dell’AZ saranno comunque sottoposti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Covid-19 colpisce anche l’AZ, avversaria delinLeague. Il club olandese ha infatti comunicato latà di sei calciatori (di cui due della formazione Primavera e quattro della prima squadra) e tre dipendenti. La società per privacy non ha rivelato i nomi. Le persone in questione sono già in isolamento. C’è ovviamente grande apprensione dal momento che la formazione olandese dovrebbe incontrare ilgiovedì alle 18.55 nella gara d’esordio del girone F diLeague. Ma la sfida non è al momento a rischio dal momento che le le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori (di cui due portieri) per la regolare disputa del match. Nelle prossime ore i calciatori dell’AZ saranno comunque sottoposti ...

SkySport : Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League - DiMarzio : #Monza, altri casi di #coronavirus. Adesso il totale sale a nove - napolista : Nove positivi nell’#Az. Sarà il prossimo avversario del #Napoli in #Europa Il club olandese ha comunicato la posit… - Salvato95551627 : RT @DribblingWorld: #COVID?19 ? L'#AZ, avversaria del Napoli in #EuropaLeague, ha nove positivi: tre dipendenti e sei giocatori, due delle… - Gobba_84 : RT @SkySport: Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League -