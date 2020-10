“Non riesco più a farlo dopo quello che è successo”. Maria Teresa Ruta choc: la confessione al GF Vip (Di sabato 17 ottobre 2020) La drammatica confessione di Adua Del Vesco, che ha annunciato pubblicamente di aver subito una violenza sessuale quando era solamente una bambina di 12 anni, ha sconvolto praticamente tutti. Sia i telespettatori che gli altri concorrenti sono rimasti colpiti fortemente dalle sue parole e dopo la puntata, più precisamente nella mattinata del 17 ottobre, c’è stata una coinquilina in particolare a manifestarle tutta la sua vicinanza. Ed anche lei si è lasciata andare ad una rivelazione. Parliamo di Maria Teresa Ruta, che un po’ a sorpresa ha voluto tirar fuori un dolore che si porta dietro da moltissimo tempo. Anche la conduttrice televisiva è infatti stata vittima di un’aggressione, avvenuta 40 anni fa. I dettagli di quanto successo ai suoi danni sono stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) La drammaticadi Adua Del Vesco, che ha annunciato pubblicamente di aver subito una violenza sessuale quando era solamente una bambina di 12 anni, ha sconvolto praticamente tutti. Sia i telespettatori che gli altri concorrenti sono rimasti colpiti fortemente dalle sue parole ela puntata, più precisamente nella mattinata del 17 ottobre, c’è stata una coinquilina in particolare a manifestarle tutta la sua vicinanza. Ed anche lei si è lasciata andare ad una rivelazione. Parliamo di, che un po’ a sorpresa ha voluto tirar fuori un dolore che si porta dietro da moltissimo tempo. Anche la conduttrice televisiva è infatti stata vittima di un’aggressione, avvenuta 40 anni fa. I dettagli di quanto successo ai suoi danni sono stati ...

fattoquotidiano : “Da un mese non riesco a comunicare con mamma”: la denuncia dei familiari di 40 pazienti di una Rsa nel Lazio - mante : È più forte di me: ogni volta che vedo i nuovi numeri, come quelli delle rianimazioni di oggi, poi non solo i nostr… - SkySportMotoGP : ?? @Petrux9: 'Ti pensavo, mi sono detto, stavolta non c'è mamma come gli altri anni, chissà se riesco a fare il podi… - TremendoSandro : @LucianaGinna Non riesco a capire perché continui a scrivere queste cose e non rispondi mai a quale scopo - Mcclane272 : @Itinara Credimi,per me è una gran fortuna. Rispetto il tuo credo e ti ringrazio per il messaggio cortesissimo ma p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non riesco SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia