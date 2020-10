Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va in lockdown"

(Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Ha preso il via ladi; Friends, una delle più importanti manifestazioni nell'ambito delladelle malattie in Italia. L'evento si sta svolgendo oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una serie di dibattiti cheprima giornata hanno visto come protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di; Friends nonché specialista in medicina preventiva, Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di; Friends e ambasciatore italiano delnel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario ...

calciofemita : ???? Pioggia di gol nella decima giornata del campionato danese, la #EliteDivisionenWomen raccoglie in tutto 17 reti… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, nomination a 5 nella decima puntata: ecco chi è a rischio - GDS_it : #GrandeFratelloVip, nomination a 5 nella decima puntata: ecco chi è a rischio - Notiziedi_it : La prova Budget dei vip nella decima puntata del Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset - NicholasNik7 : RT @bubinoblog: #GFVIP ANTICIPAZIONI DECIMA PUNTATA: TUTTI CONTRO TUTTI NELLA CASA PIÙ SPIATA D'ITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Nella decima

ma non sono nella testa di Andrea e non mi sto giocando il mondiale, non so come avrei reagito”. Quanto è la differenza di velocità tra la tua Ducati e la sua? “Non lo so, parecchi chilometri, ...AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L'evento si sta svolgendo oggi e domani a ...