Nel locale per scambisti la situazione è caotica: blitz della polizia e ‘fuggi fuggi’ generale (Di sabato 17 ottobre 2020) Affollamento e nessun rispetto delle misure anti-Covid. Le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione al Royal Club Privé di Firenze si sono trovati di fronte una situazione caotica a dire poco. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, la polizia ha trovato i clienti del locale per scambisti senza mascherina e decisamente poco preoccupati di mantenere il distanziamento. D’altra parte, il club era aperto in un orario in cui non avrebbe dovuto esserlo, altra violazione del Dpcm. Ora il club dovrebbe stare chiuso per 5 giorni secondo disposizioni ma sul sito si legge che la chiusura si protrarrà fino al 30 ottobre. Alcuni clienti sono stati identificati e multati, altri invece sono riusciti a scappare: appena le forze dell’ordine hanno fatto irruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Affollamento e nessun rispetto delle misure anti-Covid. Le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione al Royal Club Privé di Firenze si sono trovati di fronte unaa dire poco. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, laha trovato i clienti delpersenza mascherina e decisamente poco preoccupati di mantenere il distanziamento. D’altra parte, il club era aperto in un orario in cui non avrebbe dovuto esserlo, altra violazione del Dpcm. Ora il club dovrebbe stare chiuso per 5 giorni secondo disposizioni ma sul sito si legge che la chiusura si protrarrà fino al 30 ottobre. Alcuni clienti sono stati identificati e multati, altri invece sono riusciti a scappare: appena le forze dell’ordine hanno fatto irruzione ...

fanpage : Nessun distanziamento e nessuna mascherina, scatta il blitz nel locale per scambisti - Agenzia_Ansa : Gli assembramenti pericolosi, dai Navigli milanesi al litorale romano. Chiuso un locale nel Bolognese che organizza… - bianca_cappa : Tremoni. Nel video, un esperto locale vi spiega cosa sono i tremoni e perché il misunderstanding è più che comprens… - preziosoff : RT @perchetendenza: 'Catanzaro': Perché Aldo Manoieri, titolare del Bar Plaza Cafè, ha chiuso il suo locale alla mezzanotte del 14 ottobre… - svirgola2 : @antonioripa ne discutevamo in un altro thread, dovrebbe esser illegale.. Anche se nel decreto non si specifica ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel locale Firenze, blitz della polizia nel locale per scambisti: clienti senza mascherina, scattano le multe Fanpage.it Robinho, via al processo per stupro: il Santos sospende il contratto

Il contratto fra il Santos e Robinho, tornato nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico, è stato sospeso a causa del processo che lo vede protagonista in Italia per una ...

Covid, Forlì: stop a visite nelle case di riposo fino al 1° novembre

Forlì, 17 ottobre 2020 - L'evolversi della situazione epidemiologica e la crescita del numero dei contagi nel territorio locale è alla base dell'adozione di un'ordinanza del sindaco di Forlì, Gian Luc ...

Il contratto fra il Santos e Robinho, tornato nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico, è stato sospeso a causa del processo che lo vede protagonista in Italia per una ...Forlì, 17 ottobre 2020 - L'evolversi della situazione epidemiologica e la crescita del numero dei contagi nel territorio locale è alla base dell'adozione di un'ordinanza del sindaco di Forlì, Gian Luc ...