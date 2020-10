NDOJ | LA “SHQIPONJA” HA SPICCATO IL VOLO DAVANTI AL SUO MENTORE

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Quella storia della denuncia per aver violato la quarantena dopo essere andato al bar con gli amici è già dimenticata. Un errore di gioventù da cui far tesoro. Da ieri sera Emanuelesi candida ad essere uno dei protagonisti assoluti della Serie B. Due gol alla corazzata Lecce nel 3-0 che il Brescia di Diego Lopez ha rifilato all’ex Corini. Il presidente Massimo Cellino avrà esclamato “finalmente!” mentre il suo centrocampista apriva e chiudeva l’anticipo cadetto con una doppietta. In appena 90’ è arrivato ad una sola marcatura dal suo record in carriera, che a dirla tutta è di tre centri. Sì, molto abbordabile, ma l’esplosione che si aspetta da anni, forse, è dietro l’angolo.è un ragazzo del ’96, catenese di nascita. Le sue origini, ...