NASCAR Truck Series, Brett Moffitt vince in Kansas (Di domenica 18 ottobre 2020) Brett Moffitt torna a vincere nella NASCAR Truck Series, in scena al Kansas Speedway per la seconda fase dei Playoffs. Per l’alfiere del GMS Racing si tratta della prima vittoria in questo impianto, la prima in stagione. La dodicesima affermazione nella ‘F3’ della NASCAR concede a Moffitt di accedere direttamente al ‘Championship 4’, la finale della serie che si terrà tra tre settimane in quel di Phoenix (Arizona). La prima competizione del ‘Round of 8’ dei NASCAR Playoffs si è inaugurata sotto l’insegna di Sheldon Creed. Il #2 di casa Chevrolet ha dominato la scena e si è imposto con una relativa facilità nelle prime due Stage. Le due frazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)torna are nella, in scena alSpeedway per la seconda fase dei Playoffs. Per l’alfiere del GMS Racing si tratta della prima vittoria in questo impianto, la prima in stagione. La dodicesima affermazione nella ‘F3’ dellaconcede adi accedere direttamente al ‘Championship 4’, la finale della serie che si terrà tra tre settimane in quel di Phoenix (Arizona). La prima competizione del ‘Round of 8’ deiPlayoffs si è inaugurata sotto l’insegna di Sheldon Creed. Il #2 di casa Chevrolet ha dominato la scena e si è imposto con una relativa facilità nelle prime due Stage. Le due frazioni ...

Brett Moffitt torna a vincere nella NASCAR Truck Series, in scena al Kansas Speedway per la seconda fase dei Playoffs. Per l’alfiere del GMS Racing si tratta della prima vittoria in questo impianto, ...

