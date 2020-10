Napoli, Politano: «L’avevamo preparata così, ma è lunga» (Di sabato 17 ottobre 2020) Matteo Politano ha commentato il primo tempo della gara contro l’Atalanta: ecco le parole dell’attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il primo tempo contro l‘Atalanta, concluso 4-0 per gli azzurri con un suo gol e la doppietta di Lozano. Prima rete in Italia di Osimhen. «Non mi aspettavo questo risultato, ma eravamo carichi e l’avevamo preparata così. Stiamo facendo una grandissima partita, fare quattro gol all’Atalanta non è semplice. Dobbiamo continuare così e non mollare perché la partita è ancora lunga». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Matteoha commentato il primo tempo della gara contro l’Atalanta: ecco le parole dell’attaccante delMatteoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il primo tempo contro l‘Atalanta, concluso 4-0 per gli azzurri con un suo gol e la doppietta di Lozano. Prima rete in Italia di Osimhen. «Non mi aspettavo questo risultato, ma eravamo carichi e l’avevamocosì. Stiamo facendo una grandissima partita, fare quattro gol all’Atalanta non è semplice. Dobbiamo continuare così e non mollare perché la partita è ancora». Leggi su Calcionews24.com

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il primo tempo contro l‘Atalanta, concluso 4-0 per gli azzurri con un suo gol e la doppietta di Lozano. Prima rete in Italia di Osimhen.

