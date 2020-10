Napoli, pizzaiolo si ribella al racket della camorra ma lascia l’Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) Il 42enne pizzaiolo ha denunciato gli estorsori della camorra, per le continue vessazioni successive alla riapertura dopo il lockdown: adesso ha aperto un locale in Inghilterra. Oppresso dagli estorsori della camorra decide di mollare tutto, preoccupato per l’incolumità della famiglia, e si trasferisce nel Regno Unito dopo aver contribuito al fermo di due taglieggiatori: è … Leggi su 2anews (Di sabato 17 ottobre 2020) Il 42enneha denunciato gli estorsori, per le continue vessazioni successive alla riapertura dopo il lockdown: adesso ha aperto un locale in Inghilterra. Oppresso dagli estorsoridecide di mollare tutto, preoccupato per l’incolumitàfamiglia, e si trasferisce nel Regno Unito dopo aver contribuito al fermo di due taglieggiatori: è …

maldinapoli : RT @sruotolo1: #racketestorsioni #camorra Vincenzo Fiore è un pizzaiolo di #Napoli. Dopo il #lockdown, si presentano in due per chiedere… - TomasielloRocco : RT @sruotolo1: #racketestorsioni #camorra Vincenzo Fiore è un pizzaiolo di #Napoli. Dopo il #lockdown, si presentano in due per chiedere… - AngeloR54671811 : RT @sruotolo1: #racketestorsioni #camorra Vincenzo Fiore è un pizzaiolo di #Napoli. Dopo il #lockdown, si presentano in due per chiedere… - Alessan50612358 : RT @sruotolo1: #racketestorsioni #camorra Vincenzo Fiore è un pizzaiolo di #Napoli. Dopo il #lockdown, si presentano in due per chiedere… - XERDAN_Design : RT @sruotolo1: #racketestorsioni #camorra Vincenzo Fiore è un pizzaiolo di #Napoli. Dopo il #lockdown, si presentano in due per chiedere… -