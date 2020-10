Napoli | Giuntoli attacca Milik | “Abbiamo proposto il rinnovo | ma lui…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ilsi prepara al big match contro l'Atalanta. Una sfida importantissima per gli azzurri, reduci dalle polemiche per il caso del match saltato contro la Juventus. Tre punti riporterebbero tranquillità nell'ambiente e rilancerebbero il club partenopeo.MERCATOPrima del match il direttore sportivo degli azzurri Cristianoha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento della squadra e del mercato: "Il Covid sicuramente è stato una spada di Damocle, lo sarà a prescindere anche per il. Abbiamo una proprietà forte, arriviamo da gestioni molto buone, con cervello. Per quanto riguarda, noi gli abbiamo offerto più volte il, ma lui ci ha detto esplicitamente che voleva andarsene"....