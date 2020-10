Napoli, Gattuso: “Sono incazzato, con la Juventus ce la saremmo giocata” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Juventus-Napoli? Ho rosicato per non essere partito. La Juventus in questo momento è in costruzione. Potevamo giocarcela all’Allianz Stadium. Sono incazzato con chi non ci ha fatto partire. Avrei schierato un 4-2-3-1 come stasera con Demme al posto di Bakayoko”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso a proposito della sconfitta a tavolino contro la Juventus per via della mancata partenza della squadra dopo la circolare della Asl. Poi sulla vittoria per 4-1 sull’Atalanta grazie ad un poker costruito nei primi 45’: “Non mi aspettavo una vittoria del genere perché conosco il valore dell’Atalanta. Abbiamo cercato spesso il 4 contro 4 che ci hanno lasciato davanti e Osimhen ci ha dato una grande ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) “? Ho rosicato per non essere partito. Lain questo momento è in costruzione. Potevamo giocarcela all’Allianz Stadium. Sonocon chi non ci ha fatto partire. Avrei schierato un 4-2-3-1 come stasera con Demme al posto di Bakayoko”. Lo ha detto l’allenatore delGennaroa proposito della sconfitta a tavolino contro laper via della mancata partenza della squadra dopo la circolare della Asl. Poi sulla vittoria per 4-1 sull’Atalanta grazie ad un poker costruito nei primi 45’: “Non mi aspettavo una vittoria del genere perché conosco il valore dell’Atalanta. Abbiamo cercato spesso il 4 contro 4 che ci hanno lasciato davanti e Osimhen ci ha dato una grande ...

