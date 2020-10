Napoli-Atalanta, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Napoli-Atalanta, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Allo stadio San Paolo sfida che ha il sapore di test per entrambe, per capire qual è il livello e quali saranno gli obiettivi da porsi in questa stagione. Calcio d’inizio fissato per le ore 15 di sabato 17 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio? Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ile isu Sky di, match valido per la quarta giornata di. Allo stadio San Paolo sfida che ha il sapore di test per entrambe, per capire qual è il livello e quali saranno gli obiettivi da porsi in questa stagione. Calcio d’inizio fissato per le ore 15 di sabato 17 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkyA con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - Atalanta_BC : Si riparte da Napoli! ?? We start over from Naples! ? ???? @SerieA - 4ª giornata ?? @sscnapoli ??? Stadio San Paolo ??… - Smg_1908 : @stevecounz Fai 14.45 che alle 15 c'è Napoli-Atalanta - ansacalciosport : Serie A con ombra covid, Inter-Milan è derby tra big. Lukaku-Lautaro contro Ibra. Promette emozioni Napoli-Atalanta… -