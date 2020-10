Napoli-Atalanta – Le pagelle di ForzAzzurri, il vero volto di Hirving Lozano (Di sabato 17 ottobre 2020) Finisce 4-1 Napoli-Atalanta, gli azzurri sono immuni alle polemiche. Napoli-Atalanta arriva dopo polemiche e decisioni che avrebbero facilmente potuto destabilizzare la serenità della squadra. Ottimo … L'articolo Napoli-Atalanta – Le pagelle di ForzAzzurri, il vero volto di Hirving Lozano proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 ottobre 2020) Finisce 4-1, gli azzurri sono immuni alle polemiche.arriva dopo polemiche e decisioni che avrebbero facilmente potuto destabilizzare la serenità della squadra. Ottimo … L'articolo– Ledi, ildiproviene da.net.

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - alecirillo21 : RT @RealPiccinini: Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giustament… - CacaceVin1977 : @realvarriale @sscnapoli @Atalanta_BC @HirvingLozano70 @MPolitano16 @victorosimhen9 Direttore per favore, ma sono s… -