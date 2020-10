Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 17 ottobre 2020) Sfida di altissima classifica al San Paolo tra Napoli e Atalanta. I campani tornano a giocare dopo il caos con la Juventus e vogliono tornare a far rotolare un pallone al posto delle polemiche. Di fronte c’è però la bellissima Atalanta, una squadra in formissima che ha recuperato anche Ilicic e Miranchuk nel proprio scacchiere. Queste le scelte di Gattuso e Gasperini: Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Toloi, Romero; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini Fonte Foto: Sito uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Sfida di altissima classifica al San Paolo tra. I campani tornano a giocare dopo il caos con la Juventus e vogliono tornare a far rotolare un pallone al posto delle polemiche. Di fronte c’è però la bellissima, una squadra in formissima che ha recuperato anche Ilicic e Miranchuk nel proprio scacchiere. Queste le scelte di Gattuso e Gasperini:(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso(3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Toloi, Romero; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini Fonte Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - Atalanta_BC : Si riparte da Napoli! ?? We start over from Naples! ? ???? @SerieA - 4ª giornata ?? @sscnapoli ??? Stadio San Paolo ??… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Napoli Atalanta streaming, dove vedere il match in diretta: Napoli Atalanta streaming –… - annaiov1 : RT @RikyCatapano: 'FIGC serva del padrone': questo recita lo striscione esposto dagli #Ultras del #Napoli mentre il pullman azzurro raggiun… -