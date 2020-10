Napoli-Atalanta, le formazioni: confermato l’esordio di Bakayoko. Ilicic titolare (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli ha pubblicato la formazione scelta da Gattuso per sfidare l’Atalanta. Oggi sarà il giorno dell’esordio del nuovo acquisto a centrocampo: Bakayoko. Il tecnico scenderà in campo con il 4-3-2-1. In porta ci sarà Ospina. Sulla linea difensiva Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj, preferito ancora una volta a Mario Rui. Bakayoko agirà a centrocampo con Fabian Ruiz. Politano, Mertens e Lozano saranno alle spalle di Osimhen punta. Nell’Atalanta Ilicic torna in campo con una maglia da titolare. Appuntamento al San Paolo alle 15. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilha pubblicato la formazione scelta da Gattuso per sfidare l’. Oggi sarà il giorno dell’esordio del nuovo acquisto a centrocampo:. Il tecnico scenderà in campo con il 4-3-2-1. In porta ci sarà Ospina. Sulla linea difensiva Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj, preferito ancora una volta a Mario Rui.agirà a centrocampo con Fabian Ruiz. Politano, Mertens e Lozano saranno alle spalle di Osimhen punta. Nell’torna in campo con una maglia da. Appuntamento al San Paolo alle 15.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj;, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. ...

