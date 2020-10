Napoli-Atalanta, i convocati di Gattuso: sorpresa in attacco (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Atalanta alle ore 15 al San Paolo per la quarta giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Di Bello di Brindisi. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Llorente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoalle ore 15 al San Paolo per la quarta giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Di Bello di Brindisi. I: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Llorente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

