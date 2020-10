Napoli-Atalanta, Gattuso lancia Bakayoko dal 1′: le probabili formazioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si apre al San Paolo la quarta giornata di Serie A con la sfida Napoli-Atalanta. I partenopei non potranno contare su Insigne, ancora out per il problema muscolare rimediato contro il Genoa, e su Zielinski ed Elmas, risultati positivi al tampone prima di Juve-Napoli. Gli azzurri, viste le assenze in mezzo al campo, potrebbero schierarsi con il 4-2-3-1. Ospina tra i pali, linea a quattro in difesa con Koulibaly e Manolas centrali, Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. Bakayoko è in ballottaggio con Lobotka per affiancare Fabian Ruiz e alla fine potrebbe spuntarla sul centrocampista slovacco. Nel reparto avanzato vedremo Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Gasperini ritrova Josip Ilicic, tra i convocati per la trasferta napoletana ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si apre al San Paolo la quarta giornata di Serie A con la sfida. I partenopei non potranno contare su Insigne, ancora out per il problema muscolare rimediato contro il Genoa, e su Zielinski ed Elmas, risultati positivi al tampone prima di Juve-. Gli azzurri, viste le assenze in mezzo al campo, potrebbero schierarsi con il 4-2-3-1. Ospina tra i pali, linea a quattro in difesa con Koulibaly e Manolas centrali, Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra.è in ballottaggio con Lobotka per affiancare Fabian Ruiz e alla fine potrebbe spuntarla sul centrocampista slovacco. Nel reparto avanzato vedremo Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Gasperini ritrova Josip Ilicic, tra i convocati per la trasferta napoletana ...

