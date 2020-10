Napoli-Atalanta, Gasperini: 'Brutta gara, un campanello d'allarme' (Di sabato 17 ottobre 2020) deluso e non lo nasconde, Gian Piero Gasperini, dopo la pesante sconfitta dei suoi al San Paolo: "Questa partita deve essere un campanello d'allarme per le prossime partite, già per quella di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 ottobre 2020) deluso e non lo nasconde, Gian Piero, dopo la pesante sconfitta dei suoi al San Paolo: "Questa partita deve essere und'per le prossime partite, già per quella di ...

