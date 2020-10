Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Gasperini (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La prima partita del sabato comincia alle 15, ed è già big match. Napoli-Atalanta può valere molto: la squadra di Gattuso insegue quella di Gasperini, che in Serie A continua a stupire. Per affrontare gli orobici, il tecnico partenopeo si affida al 4-2-3-1 con Bakayoko dal 1′ insieme a Fabian Ruiz in mezzo al campo e Politano, Mertens, Lozano dietro a Victor Osimhen. Le formazioni ufficiali: Napoli – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen. Atalanta – in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La prima partita del sabato comincia alle 15, ed è già big match.può valere molto: la squadra diinsegue quella di, che in Serie A continua a stupire. Per affrontare gli orobici, il tecnico partenopeo si affida al 4-2-3-1 con Bakayoko dal 1′ insieme a Fabian Ruiz in mezzo al campo e Politano, Mertens, Lozano dietro a Victor Osimhen. Le– Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.– in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

