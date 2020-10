Napoli-Atalanta: 4-1 schiacciante degli azzurri (Di sabato 17 ottobre 2020) di Thomas Nigido Al San Paolo il Napoli asfalta un'insolita Atalanta e conquista altri 3 punti. Nel primo tempo i partenopei schiacciano totalmente i bergamaschi che non riescono mai ad essere ... Leggi su globalist (Di sabato 17 ottobre 2020) di Thomas Nigido Al San Paolo ilasfalta un'insolitae conquista altri 3 punti. Nel primo tempo i partenopei schiacciano totalmente i bergamaschi che non riescono mai ad essere ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - Aneyo_theGame : RT @DiMarzio: Il #Napoli schianta l'#Atalanta e #Gattuso ammette: 'Con la #Juve volevo giocare' - AvarelloValerio : RT @NonSoloJuve: ??”Penso sia stato più demerito dell’Atalanta che merito del Napoli.” [Costacurta] ??”Bisogna essere onesti: l’Atalanta ha… -