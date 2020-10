Napoli-Atalanta 4-1 | pagelle Il più bel Napoli di Gattuso | senza palleggio sterile e con il divino Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 ottobre 2020) OSPINA. Di nuovo bentrovata, Ilaria, in questa seconda ondata che vale per la scuola e tante altre cose ma non per il calcio, però lasciamo perdere e godiamoci la quaterna che ha tramortito gli ambiziosi orobici. Stavolta il pipelet colombiano coi piedi è impeccabile: serve una quantità considerevole di pallloni a Na-Politano e a Sua Divinità, compreso l’assist vincente per la prima rete italiota di SDO – 7 Peccato per quel gol subito, sembrava potesse farcela ad arrivare alla palla. Per il resto, devo darti ragione sulla costruzione, perché per il resto non è stato troppo impegnato – 6,5 DI LORENZO. Lui e il citato Na-Politano hanno scatenato l’inferno a destra inventando sì spettacolo ma anche tanta sostanza. Si sono cercati con una sintonia di pensiero e di azione da gemelli nati. Il ...