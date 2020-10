Napoli Atalanta 4-0 LIVE: finisce il primo tempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Atalanta 4-0 MOVIOLA TERMINA IL primo tempo 45′ Ammonizione Atalanta – Giallo per Gosens per un intervento duro a centrocampo. 43′ GOL OSIMHEN – Il Napoli ne fa quattro. Lancio lungo di Ospina, Osimhen stoppa il pallone e si libera dell’avversario. Il nigeriano calcia dal limite dell’area di rigore e insacca. Prima gioia azzurra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-0 MOVIOLA TERMINA IL45′ Ammonizione– Giallo per Gosens per un intervento duro a centrocampo. 43′ GOL OSIMHEN – Ilne fa quattro. Lancio lungo di Ospina, Osimhen stoppa il pallone e si libera dell’avversario. Il nigeriano calcia dal limite dell’area di rigore e insacca. Prima gioia azzurra ...

