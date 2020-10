Napoli Atalanta 3-0 LIVE: Politano cala il tris (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Atalanta 3-0 MOVIOLA 30′ GOL Politano – Il Napoli non si ferma e cala il tris. Politano riceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire il sinistro che non lascia scampo a Sportiello. 26′ RADDOPPIO LOZANO – Immediato raddoppio azzurro. Pasticcio dell’Atalanta a centrocampo, Mertens recupera palla e serve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLA 30′ GOL– Ilnon si ferma eilriceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire il sinistro che non lascia scampo a Sportiello. 26′ RADDOPPIO LOZANO – Immediato raddoppio azzurro. Pasticcio dell’a centrocampo, Mertens recupera palla e serve ...

