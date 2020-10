Napoli-Atalanta 0-0 Diretta si lotta a centrocampo, poche occasioni vere (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli è alla ricerca di tre punti per continuare a cullare velleità di scudetto. Ha vinto le prime due partite disputate, in casa del Parma per 0-2 e con un... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilè alla ricerca di tre punti per continuare a cullare velleità di scudetto. Ha vinto le prime due partite disputate, in casa del Parma per 0-2 e con un...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - NapoliceI : Cds, Napoli-Atalanta ore 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming - shaker722 : Il Napoli viaggia 3 volte l'Atalanta -