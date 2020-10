Nagorno Karabakh, raid armeno sulla seconda città azera. Per Baku ci sono 13 vittime (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sarebbero anche due bambini nel bilancio dei 13 morti, e 52 feriti, a Ganja, dopo che un missile armeno ha colpito la seconda città più popolosa dell’Azerbaigian. A quasi un mese dalla ripresa del conflitto nel Nagorno-Karabakh tra Baku e Yerevan il numero dei morti è sempre più alto. Le autorità azere accusano il governo armeno di aver colpito una zona residenziale. October 17, 2020 Il centro d’informazione del governo armeno sostiene che nell’area ci sono «legittimi obiettivi militari», mentre il ministero della Difesa ha negato di aver lanciato un attacco e ha accusato Baku di continuare a bombardare aree popolate all’interno del ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sarebbero anche due bambini nel bilancio dei 13 morti, e 52 feriti, a Ganja, dopo che un missileha colpito lacittà più popolosa dell’Azerbaigian. A quasi un mese dalla ripresa del conflitto neltrae Yerevan il numero dei morti è sempre più alto. Le autorità azere accusano il governodi aver colpito una zona residenziale. October 17, 2020 Il centro d’informazione del governosostiene che nell’area ci«legittimi obiettivi militari», mentre il ministero della Difesa ha negato di aver lanciato un attacco e ha accusatodi continuare a bombardare aree popolate all’interno del ...

