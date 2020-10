My Universe – School Teacher | disponibile il trailer di lancio!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 17 ottobre 2020) Microids ha annunciato, tramite comunicato stampa, che Myè finalmente, divulgandone anche undi lancio Dopo il primo capitolo della serie My, chiamato My Baby, Microids si è subito messa al lavoro per creare un nuovo episodio. Myè una serie di simil-gestionali dedicati a un pubblico di giovane età e che permette ai bambini di sperimentare la vita degli adulti. Se in My Baby dovevamo prenderci cura per l’appunto di un neonato, inpotremo prendere parte all’enorme macchina organizzativa ed educativa chiamata “Scuola”. In questo periodo di incertezza scolastica, almeno in...