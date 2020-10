MSI | confermato il supporto a Ryzen 5000 per tutte le schede madri della serie 400

(Di sabato 17 ottobre 2020) Con un post sul suo sito, MSI hachele sue400 supporteranno i prossimi processoriper desktop AMD ha recentemente annunciato la sua nuova linea di processori desktop, che promettono il miglior incremento di prestazioni generazionali dall’inizio. In aggiunta, AMD ha affermato che i processori sarebbero stati compatibili con i socket AM4 già presenti suda anni. L’unico requisito è ovviamente un aggiornamento dei BIOS, che richiederà quindi tempi diversi in base ai vari produttori. Da MSI arriva oggi ...

