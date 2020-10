MPS: da lunedì filiali aperte al pubblico solo su appuntamento (Di sabato 17 ottobre 2020) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena adotta nuove misure straordinarie per garantire l’operatività e per contribuire, al tempo stesso, a limitare la diffusione del virus Covid-19 nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso. A partire da lunedì 19 ottobre, infatti, le filiali della Banca sul territorio nazionale saranno accessibili tutti i giorni solo su appuntamento. Una misura già adottata a marzo e che si rende nuovamente necessaria per tutelare la salute di clienti e dipendenti in questa nuova fase di contagio. Le filiali di MPS garantiranno i servizi bancari e rimarranno contattabili telefonicamente e via mail. Per mettersi in contatto con la propria agenzia di riferimento è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet della Banca, aggiornata ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 ottobre 2020) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena adotta nuove misure straordinarie per garantire l’operatività e per contribuire, al tempo stesso, a limitare la diffusione del virus Covid-19 nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso. A partire da lunedì 19 ottobre, infatti, ledella Banca sul territorio nazionale saranno accessibili tutti i giornisu. Una misura già adottata a marzo e che si rende nuovamente necessaria per tutelare la salute di clienti e dipendenti in questa nuova fase di contagio. Ledi MPS garantiranno i servizi bancari e rimarranno contattabili telefonicamente e via mail. Per mettersi in contatto con la propria agenzia di riferimento è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet della Banca, aggiornata ...

