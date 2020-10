MotoGP Gp Aragon 2020 | paura per Quartararo | cade e viene trasportato in barella FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Incidente per Fabio Quartaro nella terza sessione di libere del Gran Premio didi. Il leader del Mondiale ha perso il controllo della Yamaha in curva 14, volando sull’asfalto. Il francese ha provato a rialzarsi e a incamminarsi sulle proprie gambe, ma poi è statofuori pista in. HUGE drama in FP3!!! 😱@FabioQ20 suffers a big highside at Turn 14 and is stretchered away! 💢#GP 🏁 pic.twitter.com/1HhhtjVTlv —™🏁 (@) October 17,