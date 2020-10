MotoGP Aragon 2020 | Qualifiche - Diretta Sky Sport e DAZN | differita TV8

(Di sabato 17 ottobre 2020) La tappa del motomondiale diSkyTV8), in Spagna, è diventata improvvisamente una corsa contro il Covid. Preoccupa il virus, che giovedì aveva fatto il suo prepotente ingresso nel paddock appiedando un protagonista dellacome Valentino Rossi, ed oggi ha coinvolto un secondo pilota italiano. Tony Arbolino, del team Snipers di Moto3, pur se scagionato da un doppio tampone, dovrà affrontare 10 giorni di quarantena...

SkySportMotoGP : ?? VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 ?? Gli ultimi aggiornamenti da Aragón con @antonioboselli ?? Tutti i dettagli… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP GP ARAGON, VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 #SkyMotori #SkyMotoGP #AragonGP - SkySportMotoGP : ?? Dominio Yamaha nel venerdì di Aragón con un super @mvk12oficial ?? Ducati tutte fuori dalla top-10: gli highlights… - MotoriNews24 : MotoGp, Gp Aragon: Vinales il più veloce nelle FP1 - TaufikPB : RT @SkySportMotoGP: ?? È ANCORA SUPER MAVERICK (?? #FP2) ?? Dominio Yamaha, Ducati fuori dalla top-10 I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Aragon

Il pilota del team Snipers ha viaggiato in aereo con un positivo ed è stato sottoposto a esami nel paddock: è in isolamento e salterà la prima gara, come Rossi. L’ultima volta senza un iridato fu Rio ...90 [MotoGP] Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon , decima tap ...