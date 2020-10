Mondiali mezza maratona 2020, risultati gara femminile. Peres Jepchirchir trionfa con il record del mondo! (Di sabato 17 ottobre 2020) Peres Jepchirchir ha vinto i Mondiali di mezza maratona a Gdynia (Polonia) e ha anche realizzato il nuovo record del mondo di specialità (in gara esclusivamente femminile). La keniana si è imposta col tempo di 1h05:16, migliorando di 18 secondi quanto lei stessa aveva fatto lo scorso 5 settembre a Praga. L’africana si è imposta nella 21,097 km più grande di tutti i tempi, con ben sei donne sotto i 66 minuti e nove sotto i 67′, qualcosa che non era mai accaduto prima di oggi. La 27enne torna a vincere il titolo iridato dopo quello conquistato quattro anni fa a Cardiff, riuscendo a regolare in un serratissimo finale la tedesca Melat Yisak Kejeta (1h05:18, record europeo) e l’etiope Yalemzerf ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)ha vinto idia Gdynia (Polonia) e ha anche realizzato il nuovodel mondo di specialità (inesclusivamente). La keniana si è imposta col tempo di 1h05:16, migliorando di 18 secondi quanto lei stessa aveva fatto lo scorso 5 settembre a Praga. L’africana si è imposta nella 21,097 km più grande di tutti i tempi, con ben sei donne sotto i 66 minuti e nove sotto i 67′, qualcosa che non era mai accaduto prima di oggi. La 27enne torna a vincere il titolo iridato dopo quello conquistato quattro anni fa a Cardiff, riuscendo a regolare in un serratissimo finale la tedesca Melat Yisak Kejeta (1h05:18,europeo) e l’etiope Yalemzerf ...

