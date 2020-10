Mondiali di League of Legends 2020, il derby cinese è di Suning: schiantata JD Gaming (3-1) (Di sabato 17 ottobre 2020) I quarti di finale del campionato mondiale League of Legends 2020 hanno visto la disputa di un altro derby, dopo quello tutto sudcoreano che ha visto DAMWON Gaming schiantare nuovamente DRX con lo stesso punteggio (3-0) rifilato durante le finali estive della LoL Champions Korea 2020. Stavolta ad affrontarsi sono stati i team cinesi JD Gaming e Suning, in una sorta di rivincita della LoL Pro League. La gara ha ribaltato ogni pronostico, dato che il “pass” per le semifinali dei Mondiali di League of Legends l’ha strappato Suning, capace non solo di battere JD Gaming con il punteggio di 3-1, ma di farlo anche in maniera estremamente ... Leggi su esports247 (Di sabato 17 ottobre 2020) I quarti di finale del campionato mondialeofhanno visto la disputa di un altro, dopo quello tutto sudcoreano che ha visto DAMWONschiantare nuovamente DRX con lo stesso punteggio (3-0) rifilato durante le finali estive della LoL Champions Korea. Stavolta ad affrontarsi sono stati i team cinesi JD, in una sorta di rivincita della LoL Pro. La gara ha ribaltato ogni pronostico, dato che il “pass” per le semifinali deidiofl’ha strappato, capace non solo di battere JDcon il punteggio di 3-1, ma di farlo anche in maniera estremamente ...

