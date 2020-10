Misure anti-Covid, Conte presenterà domani il nuovo Dpcm | Speranza vede il Cts: no chiusura parrucchieri, a rischio le palestre (Di sabato 17 ottobre 2020) Vertice governo-Regioni per discutere le ulteriori Misure restrittive allo scopo di fermare i contagi di coronavirus. Oggi in Italia si sono registrati 10.925 nuovi contagi su oltre 165mila tamponi e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Vertice governo-Regioni per discutere le ulteriorirestrittive allo scopo di fermare i contagi di coronavirus. Oggi in Italia si sono registrati 10.925 nuovi contagi su oltre 165mila tamponi e ...

francescoseghez : “Misure anti-movida”, no comment. - _Carabinieri_ : Nell’ambito del centenario di Istituzione della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma #Carabinieri di Firenze,… - SkyTG24 : Vincenzo #DeLuca sta per firmare un'ordinanza con nuove misure anti #covid_19 in #Campania. Sono anche sospese le a… - 501_tot : RT @FabrizioDelpret: Pontinia, provincia di Latina. Organizzano un matrimonio con 82 persone nonostante le misure anti-#COVID19: arrivano… - macrovba : RT @FabrizioDelpret: Pontinia, provincia di Latina. Organizzano un matrimonio con 82 persone nonostante le misure anti-#COVID19: arrivano… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Proroga cassa integrazione e smart working in manovra: decreto legge per anticipare le misure anti-Covid Corriere della Sera L'importanza degli arresti domiciliari

Sono parole di Roberta Arnold, ex Procuratrice pubblica ticinese e già docente di diritto e terrorismo all'Università di Lucerna, che la RSI ha intervistato per approfondire alcuni aspetti legati alle ...

"Qui sembrano tutti impazziti". Le liti nella lunga notte del governo

In arrivo il nuovo Dpcm: ipotesi coprifuoco alle 22 e lockdown nei fine settimana. Conte finisce sotto accusa: "Non è possibile tutta questa indecisione".

Sono parole di Roberta Arnold, ex Procuratrice pubblica ticinese e già docente di diritto e terrorismo all'Università di Lucerna, che la RSI ha intervistato per approfondire alcuni aspetti legati alle ...In arrivo il nuovo Dpcm: ipotesi coprifuoco alle 22 e lockdown nei fine settimana. Conte finisce sotto accusa: "Non è possibile tutta questa indecisione".