Milan, Romagnoli: «Bel momento. Pioli ha tanti meriti» (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessio Romagnoli festeggia la vittoria del Milan al termine del derby contro l'Inter: le dichiarazioni del difensore rossonero Alessio Romagnoli festeggia il rientro in campo con una grande prestazione nella vittoria del Milan al termine del derby contro l'Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 «È un bel momento, siamo partiti bene e sono contento di essere tornato e di aver festeggiato le 200 partite in Serie A con una vittoria nel derby. Giovedì c'è un'altra battaglia. Pioli ha tanti meriti, l'importante è pensare partita dopo partita».

