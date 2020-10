Milan: Pioli 'battuta grande squadra, bravi a soffrire' (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, 17 OTT - "Siamo soddisfatti, abbiamo battuto una grande squadra, siamo stati bravi a soffrire, una vittoria importante per i nostri fantastici tifosi. Ci hanno scortato fino allo stadio. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, 17 OTT - "Siamo soddisfatti, abbiamo battuto una, siamo stati, una vittoria importante per i nostri fantastici tifosi. Ci hanno scortato fino allo stadio. Il ...

FBiasin : E grandi complimenti a #Pioli. Ha messo in campo un #Milan che pareva legato da un filo. Bravissimo. #DerbyMilano - SkySport : Inter-Milan, Pioli: 'Scudetto? 3-4 davanti a noi' - DiMarzio : Le parole di Pioli al termine di #InterMilan - RussianMike31 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, gioia #Pioli: 'Bravi a soffrire, vittoria per i tifosi. #Ibra un campione'. 'Zlatan mi aveva chiesto il cambio… - Sport_Mediaset : #Milan, gioia #Pioli: 'Bravi a soffrire, vittoria per i tifosi. #Ibra un campione'. 'Zlatan mi aveva chiesto il cam… -