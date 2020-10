Milan, Ibrahimovic: «Hanno rinchiuso l’animale sbagliato. Scudetto? Possibile» (Di sabato 17 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro l’Inter Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro l’Inter. VITTORIA – «C’era tanto, una partita importantissima contro l’Inter. Il derby il Milan non vinceva da 4 anni, sono stato chiuso in casa per due settimane. Avevo tanta fame e oggi l’ho dimostrato con questi due gol. Sono deluso per il rigore sbagliato, ma l’importante è aver vinto. Questa avventura continua». RESPONSABILITA’ – «Io sento tanta responsabilità, sono il più vecchio in squadra. Una situazione che mi piace tanto, tutti mi seguono e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Zlatan, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro l’Inter Zlatan, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro l’Inter. VITTORIA – «C’era tanto, una partita importantissima contro l’Inter. Il derby ilnon vinceva da 4 anni, sono stato chiuso in casa per due settimane. Avevo tanta fame e oggi l’ho dimostrato con questi due gol. Sono deluso per il rigore, ma l’importante è aver vinto. Questa avventura continua». RESPONSABILITA’ – «Io sento tanta responsabilità, sono il più vecchio in squadra. Una situazione che mi piace tanto, tutti mi seguono e ...

