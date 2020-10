Michela Quattrociocche | torna il sorriso | “Sono emozionatissima” – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 17 ottobre 2020) La bellaha condiviso lo scatto della prima Comunione della figlia Aurora, mamma e figlia sono radiose Visualizza questo post su Instagram Cresci troppo in fretta ❤️ Un post condiviso da Miky (@) in data: 7 Ott 2020 alle ore 11:07 PDTè un’attrice romana, diventata famosa per il … L'articoloil: “Sono emozionatissima” –proviene da YesLife.it.