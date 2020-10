Michael B Jordan produrrà il film DC Comics dedicato a Static Shock

(Di sabato 17 ottobre 2020) DCsi prepara a portare sul grande schermo un altro eroe: dopo The Batman e Wonder Woman, è stato confermato che anchesarà presto il protagonista di un. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,B.(attraverso la sua società di produzione Outlier Society) produrrà questa nuova pellicola. Durante il DC FanDome era stato annunciato che Reginald Hudlin (il produttore di Django Unchained) si sarebbe occupato di alcuni progetti legati alla Milestone Media, società fondata nel 1993 da una coalizione di artisti e scrittori afroamericani (Dwayne McDuffie, Denys Cowan,Davis e Derek T. Dingle). Un progetto sarà proprio...

Il nuovo film della DC Comics inizia a prendere forma. The Hollywood Reporter, infatti, ha reso noto che Michael B. Jordan ha firmato per diventare produttore di Static Shock con la sua Outlier Societ ...