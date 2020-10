“Mi sembrava mi trapanassero la testa, mi sono svegliata sudata”: Federica Pellegrini racconta il terzo giorno dopo la positività al coronavirus (Di sabato 17 ottobre 2020) “terzo giorno di quarantena. Notte così così, con 37.7 di febbre, mi sembrava che mi stessero trapanando la testa. Mi sono svegliata che ero tutta sudata, ho presso la tachipirina e dopo essermi cambiata mi sono rimessa a letto, adesso va molto meglio sia di testa che di gola che di tosse, mi sono appena misurata la temperatura, è scesa a 36.2. Molto bene”. È l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute di Federica Pellegrini che su Instagram ha pubblicato un video in cui racconta come sta passando la sua quarantena a causa della positività al Covid. L'articolo “Mi sembrava mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) “di quarantena. Notte così così, con 37.7 di febbre, miche mi stessero trapanando la. Miche ero tutta sudata, ho presso la tachipirina eessermi cambiata mirimessa a letto, adesso va molto meglio sia diche di gola che di tosse, miappena misurata la temperatura, è scesa a 36.2. Molto bene”. È l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute diche su Instagram ha pubblicato un video in cuicome sta passando la sua quarantena a causa della positività al Covid. L'articolo “Mimi ...

trash_italiano : Antonella durante le prime puntate mi sembrava spenta, MA ULTIMAMENTE SGANCIA BOMBE A RAFFICA. +27% in busta paga. #GFVIP - pdnetwork : 'Un giorno andai a protestare perché non mi sembrava giusto. Il risultato fu che mi bloccarono dall'app. Bloccato q… - annaffiatoio : @Mine_1509 mio padre mi ha fatto lo stesso discorso, ma da come me lo ha detto sembrava ci fosse una vera e propria… - xxrandomuser : RT @EIGHTSVOICE: i primi giorni di lockdown, quando ogni sera comunicavano i dati di contagi, morti e ricoveri in terapia intensiva, aspett… - lucam_Cavagnaro : @sherpa810 @AsimmetrieOrg @AlbertoBagnai Anch'io non riesco a sentire / collegarmi . Nessun volo Nizza-Pescara e in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sembrava «The Crown», è l’ora della principessa in felice Corriere della Sera