“Mi ha telefonato Bonolis…”. GF Vip, Alfonso Signorini si scusa: cosa è successo in diretta (Di sabato 17 ottobre 2020) Anche la decima puntata del GF Vip è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Venerdì 16 ottobre 2020 è risuccesso di tutto durante la diretta tra scontri di fuoco dentro e fuori la Casa. Antonella Elia era a dir poco scatenata e si è scagliata pesantemente sia contro Matlide Brandi che contro Enock. E poi le confessioni a cuore aperto di Adua Del Vesco, che ha raccontato tra le lacrime ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5 di aver subito una violenza sessuale quando aveva 12 anni. Da ora, ha aggiunto la bella attrice siciliana, ha deciso di ricominciare “da Rosalinda”, che è il suo vero nome. E poi le critiche del gruppo a Guenda Goria, che la scorsa settimana si è rifiutata di schernire Franceska Pepe ed è finita in nomination. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Anche la decima puntata del GF Vip è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Venerdì 16 ottobre 2020 è ridi tutto durante latra scontri di fuoco dentro e fuori la Casa. Antonella Elia era a dir poco scatenata e si è scagliata pesantemente sia contro Matlide Brandi che contro Enock. E poi le confessioni a cuore aperto di Adua Del Vesco, che ha raccontato tra le lacrime ade al pubblico di Canale 5 di aver subito una violenza sessuale quando aveva 12 anni. Da ora, ha aggiunto la bella attrice siciliana, ha deciso di ricominciare “da Rosalinda”, che è il suo vero nome. E poi le critiche del gruppo a Guenda Goria, che la scorsa settimana si è rifiutata di schernire Franceska Pepe ed è finita in nomination. (Continua dopo la ...

