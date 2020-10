Mi chiamo Francesco Totti, la recensione. Una storia d’amore eterna: applausi dopo la proiezione per la stampa (Di sabato 17 ottobre 2020) “E pensare che la prima parola che ho detto è stata ..palla”. Ovvero, quando il destino è evidente da subito agli occhi di chi lo sa riconoscere. Non poteva che iniziare così Mi chiamo Francesco Totti, il documentario sul mitico Capitano della Roma, indiscusso evento della 15ma Festa del Cinema, rimasta orfana della sua presenza come il campione purtroppo lo è diventato di suo padre qualche giorno fa. Motivo questo anche della cancellazione dell’attesissimo Incontro Ravvicinato di domani. “Ma forse Francesco ha già detto tutto in questo film, la brutta sorte ha voluto che la sua assenza valorizzasse ancor più la presenza nel racconto in prima persona” osa dichiarare il regista Alex Infascelli, uno che sa poco di calcio ma molto di sguardi. E non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) “E pensare che la prima parola che ho detto è stata ..palla”. Ovvero, quando il destino è evidente da subito agli occhi di chi lo sa riconoscere. Non poteva che iniziare così Mi, il documentario sul mitico Capitano della Roma, indiscusso evento della 15ma Festa del Cinema, rimasta orfana della sua presenza come il campione purtroppo lo è diventato di suo padre qualche giorno fa. Motivo questo anche della cancellazione dell’attesissimo Incontro Ravvicinato di domani. “Ma forseha già detto tutto in questo film, la brutta sorte ha voluto che la sua assenza valorizzasse ancor più la presenza nel racconto in prima persona” osa dichiarare il regista Alex Infascelli, uno che sa poco di calcio ma molto di sguardi. E non ...

SkyItalia : Oggi a @romacinemafest è il giorno della leggenda romanista. ? Diretto da Alex Infascelli, il film evento «Mi chi… - FQMagazineit : Mi chiamo Francesco Totti, la recensione. Una storia d’amore eterna: applausi dopo la proiezione per la stampa - lukogene : RT @enricomagrelli: Ci siamo , noi di #HollywoodParty , anche oggi, in un giorno per noi insolito e in un orario diverso dal solito,dalle 1… - Radio3tweet : RT @enricomagrelli: Ci siamo , noi di #HollywoodParty , anche oggi, in un giorno per noi insolito e in un orario diverso dal solito,dalle 1… - badtasteit : La recensione di #MiChiamoFrancescoTotti, il sorprendente documentario di #AlexInfascelli presentato a #romaff15 ch… -