"Mi chiamo Francesco Totti" è come il ' Ben Hur' del Capitano

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ilha il suo “Ben Hur”: il paragone con l’epica kolossal; appropriato per “Mi”, documentario oversize scritto, diretto, montato e musicato persino – in minima parte - da Alex Infascelli in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Cancellato l’incontro col, che ha perso il padre in questi giorni, resta il film. Basta e avanza.“E pensare che la prima parola che ho detto; stata: palla”. Comincia così, conche ripercorre alla moviola una vita da romano qualunque consegnata alla mitologia del calcio e non solo, attraverso i filmini amatoriali di casa, sprazzi di fiction sulle sue elementari al ‘Manzoni’ (perfettamente ...