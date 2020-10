Meteo fin verso Ognissanti | ecco come procederà l’Autunno Grosse novità

(Di sabato 17 ottobre 2020) La prima metà di ottobre è stata segnata da condizionispesso perturbate e nel complesso fredde, per una circolazione depressionaria che ha penalizzato a più riprese l’Europa Centro-Occidentale ed il Mediterraneo, alimentata da correnti d’estrazione artica. Ora lo scenario tende a mostrare un evidente cambio di circolazione per la settimana entrante. Un corridoio depressionario si estenderà dal Vicino Atlanticoil Nord Europa, mentre un promontorio anticiclonico si estenderà su gran parte del Mediterraneo, Balcani e Italia. I possibili scenari fino adLe perturbazioni transiteranno così a medie-alte latitudini, con l’anticiclone africano richiamatol’Italia. Stabilità e caldo fuori stagione riguarderanno ...

Vivodisogniebas : RT @siviaggia: Temperature in picchiata e precipitazioni nevose dalle Alpi fin sugli Appennini - siviaggia : Temperature in picchiata e precipitazioni nevose dalle Alpi fin sugli Appennini - infoitinterno : Tendenza meteo - tutte le ultime NOVITA' fin dopo OGNISSANTI - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Soleggiato e limpido a partire da Piemonte e Lombardia occidentale ma al mattino ancora nuvoloso all’Est con residue piogg… - astrogeo_va : Soleggiato e limpido a partire da Piemonte e Lombardia occidentale ma al mattino ancora nuvoloso all’Est con residu… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo fin

iLMeteo.it

Era il 26 aprile 1986 quando il reattore numero quattro di Chernobyl esplose. Fu una catastrofe, il più grave incidente nucleare della storia. Tuttavia, dopo trent’anni, il territorio non appare più c ...La consueta guida introduttiva al Gran Premio del Portogallo F1 2020 dove trovare tutte le informazionie gli orari TV per seguirlolive anche sul nostro sito ...