Meloni: «I centri sociali hanno aggredito i militanti di FdI a Bologna. Il loro odio non ci fermerà» (video) (Di sabato 17 ottobre 2020) Aggressione a Bologna a un banchetto di Fratelli d’Italia. Tutto filmato in diretta dai militanti del partito di Giorgia Meloni che denuncia il caso sui social. “A Bologna – scrive la Meloni – l’ennesima aggressione da parte dei centri sociali a un banchetto di Fratelli d’Italia. Ecco come i soliti figli di papà amici della sinistra tentano di fermare una semplice raccolta firme contro le politiche scellerate di questo Governo. Il loro odio e la loro violenza non ci fermeranno”. Meloni denuncia l’aggressione ai militanti di FdI Il banchetto si trovava in zona Bolognina. Nel filmato un giovane militante racconta che anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Aggressione aa un banchetto di Fratelli d’Italia. Tutto filmato in diretta daidel partito di Giorgiache denuncia il caso sui social. “A– scrive la– l’ennesima aggressione da parte deia un banchetto di Fratelli d’Italia. Ecco come i soliti figli di papà amici della sinistra tentano di fermare una semplice raccolta firme contro le politiche scellerate di questo Governo. Ile laviolenza non ci fermeranno”.denuncia l’aggressione aidi FdI Il banchetto si trovava in zona Bolognina. Nel filmato un giovane militante racconta che anche ...

Banchetto di Fratelli d’Italia a Bologna, aggredito Marco Lisei

BOLOGNA – Insulti e spintoni al banchetto di Fratelli d’Italia in Bolognina. Vittima il capogruppo Fdi in Regione, Marco Lisei, spintonato da un paio di giovani che si sono avvicinati al banchetto Fdi ...

