Medusa | mito ribaltato | la statua imita quella fiorentina contro la violenza di genere

Corriere : «Medusa con la testa di Perseo»: la statua che capovolge il mito greco diventa simbolo ... - Penelope48a : Quello di #Medusa è un #mito greco, certo che la statua rappresenta una #donna europea? #Polemiche ridicole ???? - GirolamoMaggio : Harvey Weinstein sconfitto: una statua di Medusa celebra le donne, tra provocazione e mito - Spettakolo_mag : La #Medusa di #LucianoGarbati, esposta di fronte al tribunale che ha condannato #HarveyWeinstein, diventa un simbol… - meso_polis : Certo che capovolgere il mito di perseo e medusa per dargli una lettura gender, dopo che tragedia, filosofia e mito… -

La statua è dunque un grido contro la violenza di genere. Nel mito, Medusa giace con Poseidone nel tempio di Atena e quindi viene trasformata in mostro dalla stessa Atena, furiosa per la profanazione ...Medusa tiene in mano la testa di Perseo a New York, davanti al tribunale in cui è stato incriminato Weinstein: ecco la scultura che fa discutere.