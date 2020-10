Maurizio Costanzo beccato con l’amante: quale fu la reazione della moglie? (Di sabato 17 ottobre 2020) Maurizio Costanzo beccato con l’amante, il giornalista e conduttore è stato davvero colto in flagrante: quale è stata la reazione della moglie? foto facebookPer capirci qualcosa dobbiamo andare un pò indietro nel tempo e scavare nella vita sentimentale del giornalista, forse non tutti sanno che prima di Maria De Filippi è stato sposato altre tre volte, senza contare la lunga relazione con Simona Izzo che per lui valse come un matrimonio. La prima Lori Sammartino, la seconda Flaminia Morandi da cui ha avuto i due figli Saverio e Camilla e infine Marta Flavi che è stata la numero tre prima di Maria De Filippi. Proprio lei è stata la moglie a beccarlo al telefono con la sua amante che oggi ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020)con l’amante, il giornalista e conduttore è stato davvero colto in flagrante:è stata la? foto facebookPer capirci qualcosa dobbiamo andare un pò indietro nel tempo e scavare nella vita sentimentale del giornalista, forse non tutti sanno che prima di Maria De Filippi è stato sposato altre tre volte, senza contare la lunga relazione con Simona Izzo che per lui valse come un matrimonio. La prima Lori Sammartino, la seconda Flaminia Morandi da cui ha avuto i due figli Saverio e Camilla e infine Marta Flavi che è stata la numero tre prima di Maria De Filippi. Proprio lei è stata laa beccarlo al telefono con la sua amante che oggi ...

sarah_loves_KMM : @louiestruggles Maurizio costanzo - linonontiultimo : RT @FELlXSUNSHINE: maurizio costanzo? - FELlXSUNSHINE : maurizio costanzo? - massidanu : @scandysss @Nicolametrano Maurizio Costanzo? Ha beccato la de Filippi Brad Pitt ha pianto per la jolie Quindi vin… - MaidenVojage : @MadameA02 Non perdonerò mai Maurizio Costanzo per averne fatto un “personaggio” ... -