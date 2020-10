Massimiliano Morra, finalmente la verità. La madre rompe il silenzio (Di sabato 17 ottobre 2020) Massimiliano Morra è ultimamente al centro del gossip per le rivelazioni di Adua Del Vesco circa la sua omosessualità. L’attrice a seguito dell’outing di Gabriel Garko e delle rivelazioni sulla loro finta relazione ha vuotato il sacco ed ha parlato anche della sessualità di Morra affermando che anche lui è gay e che la loro … L'articolo Massimiliano Morra, finalmente la verità. La madre rompe il silenzio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020)è ultimamente al centro del gossip per le rivelazioni di Adua Del Vesco circa la sua omosessualità. L’attrice a seguito dell’outing di Gabriel Garko e delle rivelazioni sulla loro finta relazione ha vuotato il sacco ed ha parlato anche della sessualità diaffermando che anche lui è gay e che la loro … L'articolola verità. Lailproviene da www.meteoweek.com.

Chicca_colors : @Wolf___90 A Massimiliano da fastidio perché sicuramente un pensierino se l'è fatto anche lui, io spero chiariscano… - paolotoma1908 : Massimiliano Morra o come cazzo si chiama #gfvip - Notiziedi_it : L’ex agente di Massimiliano Morra: ‘Mi deve dei soldi, Tarallo glielo presentai io’ - simenosen : @abbicuradiamare @GiorgettaMason ma tu non stai bene con la testa ti inventi cose pur di far passare per massimilia… - etzotom : RT @oudreihorne: La #gregoraci se fa’ toccà er culo da #morra perché quest’ultimo aveva fatto una battuta sulle protesi, e poi se prende ma… -