Martina Dell’Ombra alla manifestazione dei negazionisti del Covid: “Libertà di respirare con la bocca, dal naso (o con le branchie)” (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo l’incursione a Catania per il processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti Martina Dell’Ombra, nome d’arte dell’attrice Federica Cacciola, è stata a Roma, in piazza San Giovanni, per il suo servizio speciale all’interno di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22.45 su Nove. Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Martina Dell’Ombra alla manifestazione dei negazionisti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo l’incursione a Catania per il processo a Matteo Salvini per il caso GregorettiDell’Ombra, nome d’arte dell’attrice Federica Cacciola, è stata a Roma, in piazza San Giovanni, per il suo servizio speciale all’interno di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22.45 su Nove. Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articoloDell’Ombradeidel ...

Sillaurelinwen : Ma vi immaginate se Franceska in realtà è la nuova Martina dell'Ombra e ci ha perculato tutti finora? #GFVIP - Maytravelling : Franceska Pepe come Martina dell'Ombra? <3 #noneladurso - pokerexpress2 : Caso Gregoretti, Martina Dell’Ombra a Catania per il processo a Matteo Salvini: “Gli immigrati rubano tutti gli ara… - TvLoftOfficial : 'Gli immigrati si rubano tutti gli arancini?'. Martina Dell'Ombra, inviata di #AccordiEDisaccordi, è stata a Catan… - zazoomblog : Caso Gregoretti Martina Dell’Ombra a Catania per il processo a Matteo Salvini: “Gli immigrati rubano tutti gli aran… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Dell’Ombra Caso Gregoretti, Martina Dell’Ombra a Catania per il processo a Matteo Salvini: “Gli immigrati… Il Fatto Quotidiano