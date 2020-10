Marotta, clima surreale nel derby senza il pubblico (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 17 OTT - "Nella storia del calcio il derby ha ovunque un sapore particolare, al di là della classifica. Oggi c'è un grande assente, il pubblico, uno dei pochi casi nella storia. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 17 OTT - "Nella storia del calcio ilha ovunque un sapore particolare, al di là della classifica. Oggi c'è un grande assente, il, uno dei pochi casi nella storia. ...

rosannamartiell : RT @marifcinter: Marotta: 'I derby hanno un sapore sempre particolare. Oggi c'è un grande assente che è il pubblico. Perde di grande valore… - peppe937 : RT @marifcinter: Marotta: 'I derby hanno un sapore sempre particolare. Oggi c'è un grande assente che è il pubblico. Perde di grande valore… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Bisogna andare avanti anche in questa situazione. Credo che i giocatori che scenderanno in campo possono onorare la magl… - NonSoloJuve : ??”Bisogna andare avanti anche in questa situazione. Credo che i giocatori che scenderanno in campo possono onorare… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: 'I derby hanno un sapore sempre particolare. Oggi c'è un grande assente che è il pubblico. Perde di grande valore… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta clima Marotta, clima surreale nel derby senza il pubblico - Calcio Agenzia ANSA Marotta, clima surreale nel derby senza il pubblico

Significa perdere un grande valore, anche nel riscaldamento ci si rende conto che il clima è surreale". L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, sottolinea la strana atmosfera con solo mille tifosi a San ...

Marotta: «Abbiamo passato settimane difficili ma non dobbiamo avere scuse»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del Derby di Milano ...

Significa perdere un grande valore, anche nel riscaldamento ci si rende conto che il clima è surreale". L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, sottolinea la strana atmosfera con solo mille tifosi a San ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del Derby di Milano ...