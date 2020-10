Marino: «Ilicic è felice, ha ritrovato la condizione psicofisica» (Di sabato 17 ottobre 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente. Ilicic – «Josip è felice, ha ritrovato la condizione psicofisica. Ha capito quanto è importante per noi e quanto l’Atalanta lo è per lui. È fondamentale sia dentro che fuori dal campo. Quest’anno abbiamo cercato di allargare la rosa dando più soluzioni a Gasperini. Qui tutti sono titolari». ATALANTA – «L’Atalanta si deve consolidare prendendo giocatori adeguati al suo livello. La competizione è altissima perché ci confrontiamo con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Umberto, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Umberto, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente.– «Josip è, hala. Ha capito quanto è importante per noi e quanto l’Atalanta lo è per lui. È fondamentale sia dentro che fuori dal campo. Quest’anno abbiamo cercato di allargare la rosa dando più soluzioni a Gasperini. Qui tutti sono titolari». ATALANTA – «L’Atalanta si deve consolidare prendendo giocatori adeguati al suo livello. La competizione è altissima perché ci confrontiamo con ...

