Marino: “E’ bello ritrovare Ilicic, è un valore aggiunto. Qui ci sono 23-24 titolari” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: “Ilicic adesso è felice, ha ritrovato la condizione psicofisica. E’ un valore aggiunto in campo e fuori, è bello ritrovarlo. all’Atalanta non ci sono titolari, ci sono 23-24 titolari dello stesso livello. Vincere? E’ una domanda perniciosa che può portare effetti collaterali. Dobbiamo consolidarci perché la competizione è altissima. Dobbiamo prendere calciatori funzionali per restare a certi livelli. Sposo la filosofia della famiglia Percassi. Loro mi hanno insegnato a rimanere coi piedi per terra, a mantenere un profilo sempre molto terreno e guardare quello che è il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Il dg dell’Atalanta, Umberto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: “adesso è felice, ha ritrovato la condizione psicofisica. E’ unin campo e fuori, èritrovarlo. all’Atalanta non cititolari, ci23-24 titolari dello stesso livello. Vincere? E’ una domanda perniciosa che può portare effetti collaterali. Dobbiamo consolidarci perché la competizione è altissima. Dobbiamo prendere calciatori funzionali per restare a certi livelli. Sposo la filosofia della famiglia Percassi. Loro mi hanno insegnato a rimanere coi piedi per terra, a mantenere un profilo sempre molto terreno e guardare quello che è il ...

ASRomaFemminile : Alle 15:00 scendiamo in campo! ?? San Marino Academy-Roma. In diretta su Roma TV e su Roma TV+ ?????? Forza ragazze!… - matteorenzi : Oggi ho telefonato a un gigante italiano, Marino Golinelli. Questo “ragazzo” compie 100 anni, eppure pochi come lui… - Maumol : Con tutto il rispetto per il sindaco Raggi, la qualità della vita nella nostra città è diminuita in questi anni e i… - Paolo52663097 : @Agenzia_Ansa Una guarnizione ....in modo che quando e chiuso ,sul fondo marino ...non entri l'acqua ...e all'inter… - MariaRestretti : RT @isabellaisola3: Nella Reppublica di San Marino in data 13 ottobre è stato pubblicato il decreto che sancisce la FINE DELL'EMERGENZA Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino “E’ Unical, il professore Marino salvato dai suoi studenti Cosenza Informa